В Москве простились с Галиной Лаврентьевой ‒ первым главным врачом ОКДЦ и основоположником кардиохирургии в Югре

Вчера, 10 ноября, в Москве состоялись похороны Галины Ивановны Лаврентьевой ‒ заслуженного врача Российской Федерации, кандидата медицинских наук, доктора социологических наук, организатора системы здравоохранения в Сургуте и первого главного врача Сургутского клинико-диагностического центра. Ей было 77 лет.

Имя Галины Лаврентьевой неразрывно связано с историей медицины Югры. Именно под ее руководством в 1995 году был создан Окружной клинико-диагностический центр, ставший первым учреждением, где начали развиваться высокотехнологичные направления медицинской помощи.

В непростые для страны 90-е годы в ОКДЦ открылись медико-генетическая консультация, отделения клинической иммунологии и аллергологии, эндоваскулярной и рентгенангиохирургии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии, липидного обмена, а также создана служба сердечно-сосудистой хирургии.

В 1996 году по инициативе Галины Лаврентьевой была создана рабочая группа по развитию кардиохирургии в округе. Уже через два года, в 1998-м, в Окружном кардиологическом диспансере провели первую в Югре операцию на открытом сердце. Это событие стало началом новой эпохи в истории регионального здравоохранения. Сегодня кардиохирурги ОКД выполняют тысячи операций ежегодно, продолжая дело, начатое Галиной Ивановной.

До назначения главным врачом ОКДЦ Галина Лаврентьева почти 30 лет проработала на Крайнем Севере по специальности врач-гинеколог. Она выполняла сложные операции, в том числе в экстремальных условиях, вылетая в отдаленные поселения коренного населения.

Галина Ивановна впервые в Югре организовала массовый учет и диспансеризацию женского населения, совмещая руководство с практической работой. Позже она стала главным акушером-гинекологом Сургута.

Свою коллегу и наставника тепло вспоминают медицинские сообщества региона.

«6 ноября мы получили скорбную новость ‒ ушла из жизни выдающийся врач, первый главный врач ОКДЦ, основоположник кардиохирургии в Югре Галина Ивановна Лаврентьева. Для многих из нас она стала не только наставником и учителем, но и примером высочайшего профессионализма и силы характера.Навсегда останется это имя и в сердцах коллег, пациентов, всех, кому посчастливилось работать и быть знакомым с истинным профессионалом и выдающимся человеком», ‒ написала главный врач ОКДЦ Ирина Урванцева.

Президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева добавила: «Мы вместе формировали систему комплексной помощи женщинам. Благодаря инициативе Галины Ивановны в 1995 году был создан Окружной клинико-диагностический центр. Она стояла у истоков развития кардиохирургии в нашем регионе, была высочайшим профессионалом, безгранично преданным своему делу. Ее многолетний труд отмечен многочисленными благодарностями от пациентов и коллег. Она навсегда останется в нашей памяти».

За выдающийся вклад в развитие здравоохранения Галина Ивановна Лаврентьева была удостоена Национальной общественной премии имени Петра Великого в номинации «За эффективное управление и обеспечение стабильных финансово-экономических показателей предприятия». В год 425-летия Сургута ее имя внесено в Книгу почета города, а также в альманах «Золотая книга России. Год 2000».

В декабре 2025 года Галине Ивановне исполнилось бы 78 лет.

Выражаем соболезнования родным и близким Галины Ивановны.