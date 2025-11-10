Сургутский ансамбль «Рябинушка» отметил 40-летие праздничным концертом

Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Рябинушка» отпраздновал 40-летний юбилей большим концертом, рассказывает администрация Сургута. Коллектив создан в 1985 году и сегодня является одним из старейших творческих объединений Сургута для людей элегантного возраста. Уже четыре десятилетия ансамбль под руководством Александра Короля выступает на ключевых городских мероприятиях и вносит заметный вклад в культурную жизнь города.

Юбилейная программа «Рябинушка — здесь живет моя душа!» объединила лирические и задорные номера, от «Мамин старенький дом» и «Под окном черёмуха колышется» до «Ах, играй, гармонь» и «Матушка Россия». Праздничному вечеру особую динамику придали выступления ансамбля танца «Хохлома» и клубного формирования «Ягодка».

Коллективу вручили поздравительные адреса от заместителя главы Сургута Владимира Фризена, председателя комитета культуры администрации города Антона Акулова и директора Городского культурного центра Владимира Веснина. Участницы «Рябинушки» также получили благодарственные письма за многолетний вклад в творческую жизнь Сургута и ГКЦ.

Горожане тепло встретили юбилейный концерт: «Рябинушка» в очередной раз продемонстрировала богатство русской песенной традиции и неизменную любовь зрителей. Коллективу пожелали новых творческих свершений, вдохновения и аншлагов на будущих выступлениях.