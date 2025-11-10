Пожарного из Сургута наградил глава МЧС РОссии

Сургутского пожарного Александра Коровина наградили медалью МЧС «За отвагу на пожаре» за мужество, отвагу и грамотно спланированные действия при ликвидации крупного возгорания. Награду вручил глава МЧС России, сообщает sitv.ru.

Поводом для награждения стала работа Александра Коровина на сложном пожаре, произошедшем около двух лет назад на улице Быстринской, где загорелся автосервис. Внутри помещения находилось порядка 50 газовых баллонов, создававших угрозу взрыва и распространения огня на соседние гаражи. Работу спасателей осложнял 37-градусный мороз.

Под руководством Коровина огнеборцы оперативно вывели баллоны из зоны огня, локализовали и ликвидировали возгорание, не допустив детонации и распространения пламени. В результате происшествия удалось избежать человеческих жертв, в том числе среди сотрудников пожарно-спасательных подразделений. В МЧС отметили, что слаженность действий расчёта и грамотное руководство на месте ЧП стали ключевыми факторами успешной ликвидации пожара.