В Сургуте ищут застройщика для комплексного развития ядра центра города

Власти Сургута объявили открытый конкурс на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в ядре центра города. Как сообщила депутат городской думы Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале, подрядчика выберут 12 декабря. Сумма инвестиций, которую должен обеспечить будущий застройщик, составит не менее 1,388 млрд рублей.

Прием заявок от девелоперов стартует 10 ноября и продлится до 5 декабря. Ранее о своем интересе к проекту заявляла компания «Брусника», которая публично выражала готовность заняться обновлением этой территории. По словам депутата, конкурс хотели провести еще летом, но сроки сдвинулись из-за правок в документации по инициативе прокуратуры.

Проект охватывает три участка в центре Сургута: вдоль Университетской от СурГУ до улицы Маяковского, на Ленина от здания «Газпрома» до КВД и на Университетской от Маяковского до Храма Георгия Победоносца. На этих территориях планируется снос устаревших многоквартирных и частных домов с последующим строительством жилья, транспортной и коммунальной инфраструктуры. В обязанности застройщика также войдет создание ряда объектов социальной и культурной направленности.

Согласно условиям, он должен будет за свой счет:

Разработать проект образовательного центра, включающего школу и детсад.

Построить встроенный детский сад.

Возвести новое здание для кукольного театра «Петрушка».

Благоустроить набережную Саймы и ее берег.

Обустроить парковку на 2 000 машиномест.

Организовать проезды.

Оборудовать площадку для выгула домашних животных.

Создать помещение для пункта полиции.

Также застройщику предстоит подготовить проект планировки – на это отведено 20 месяцев после заключения договора. Вся реализация КРТ рассчитана на срок до 15 лет.