Сургутский театр «Петрушка» получил гран-при фестиваля «Патриот»

Театр актёра и куклы «Петрушка» завоевал Гран-при IV фестиваля театров кукол «Патриот» в Краснодаре. Форум был приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрал коллективы из разных регионов страны, став площадкой для обмена творческими идеями и профессиональным опытом, сообщает администрация Сургута.

Главную награду сургутскому коллективу принесла постановка «Крайний случай». Спектакль рассказывает о подвиге русского солдата Ивана, который уходит на войну защищать дом, родных и свою землю. Создатели подчёркивают, что история поставлена в доступной форме для детской аудитории и раскрывает темы стойкости, человеческого выбора и ответственности, напоминая о необходимости оставаться человеком даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Режиссёр-постановщик и автор пьесы — Вадим Смирнов (Оренбург), художник-постановщик — Андрей Волков (Уфа). В администрации Сургута отметили, что победа «Петрушки» стала важным событием культурной жизни города и подтверждением высокого уровня мастерства труппы. Успех спектакля на всероссийской сцене называют стимулом для дальнейшего развития детско-юношеского репертуара и расширения гастрольной географии театра.

Коллективу театра пожелали новых творческих проектов и дальнейших побед на профессиональных конкурсах. По информации учредителя, планируется показать «Крайний случай» на городских площадках и региональных фестивалях, чтобы как можно больше юных зрителей смогли увидеть лауреатскую работу и познакомиться с историей через язык кукольного театра.