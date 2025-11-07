Обещанный скейт-парк в 39-м микрорайоне Сургута появится в 2026 году

Скейт-парк в 39-м микрорайоне Сургута, который планировали построить в этом сезоне, реализуют в 2026 году. Причина переноса сроков – непригодный грунт, неучтенный в проекте. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе администрации города.

«В ходе проведения подготовительных работ Генподрядчиком был выявлен непригодный грунт, неучтенный в проекте. Работы были приостановлены для проведения лабораторной экспертизы и определения дальнейших действий. Для продолжения работ по устройству качественного основания покрытий необходимо замещение непригодного грунта песком. На данный момент откорректирована проектно-сметная документация и составлен локально-сметный расчет. В установленные инициативным проектом сроки выполнить дополнительные работы и завершить работы в рамках реализации инициативного проекта не представлялось возможным», – указали в сообщении.

По словам властей Сургута, скейт-парк в 39-м микрорайоне будет построен в новом сроке, несмотря на задержки. При этом концепция проекта также не поменяется.