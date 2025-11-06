Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,1885   EUR  93,5131  

Новости

  • Подопечный Руслана Кухарука в программе «Герои Югры» вошел в региональную Общественную палату

    Подопечный Руслана Кухарука в программе «Герои Югры» вошел в региональную Общественную палату

    Сегодня в 14:06
    54 0
  • Сургутянам напомнили о правилах противопожарной безопасности

    Сургутянам напомнили о правилах противопожарной безопасности

    Сегодня в 13:42
    104 0
  • Бывший глава Сургута Андрей Филатов заключил сделку со следствием — СМИ

    Бывший глава Сургута Андрей Филатов заключил сделку со следствием — СМИ

    Сегодня в 13:23
    139 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте умер мужчина, получивший ожоги, спасаясь из пылающего дома в «Прибрежном-1»

    ​В Сургуте умер мужчина, получивший ожоги, спасаясь из пылающего дома в «Прибрежном-1»

    Сегодня в 12:28
    178 0
  • Югра предлагает управленцам одни из самых больших зарплат на всем Урале

    Югра предлагает управленцам одни из самых больших зарплат на всем Урале

    Сегодня в 11:36
    209 0 
  • ​В Сургуте из-за низкого пассажиропотока отменили два автобусных маршрута

    ​В Сургуте из-за низкого пассажиропотока отменили два автобусных маршрута

    Сегодня в 09:33
    327 0
  • В Сургуте врачи спасли ребенка с острой кишечной непроходимостью — ему потребовалась экстренная операция

    В Сургуте врачи спасли ребенка с острой кишечной непроходимостью — ему потребовалась экстренная операция

    Сегодня в 08:19
    278 0
  • У россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели в 2026 году

    У россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели в 2026 году

    05 ноября в 17:09
    567 0
  • В Югре директора стройфирмы посадили за попытку решить «миграционные» вопросы за взятку

    В Югре директора стройфирмы посадили за попытку решить «миграционные» вопросы за взятку

    05 ноября в 16:53
    603 0
  • Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС

    Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС

    05 ноября в 16:35
    868 1
  • ​В России появятся детские SIM-карты: родители смогут получать геотреки без суда

    ​В России появятся детские SIM-карты: родители смогут получать геотреки без суда

    05 ноября в 16:28
    513 0
  • ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов

    ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов

    05 ноября в 15:09
    861 0
  • ​Доступ к финансовым услугам обеспечат даже при отключении мобильной связи

    ​Доступ к финансовым услугам обеспечат даже при отключении мобильной связи

    05 ноября в 14:56
    609 0
Больше новостей
Плющенко поступил с сыном правильно?
Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?

Да, это для меня проблема 3.9%

Да, не вижу в этом проблемы 27.1%

Нет, играю в казино (автоматы) 4.7%

Нет 64.3%

Всего голосов: 129

Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 ноября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

8 ноября

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В честь столетия со дня проведения Первого Международного шахматного турнира в Москве для жителей Сургута подготовили творческую встречу, посвященную шахматам. Участники поговорят о жизни советского шахматиста и гроссмейстера, трехкратного чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника. А на мастер-классе «Ход конем» гости распишут бумажную посуду в графической технике.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Праздничные концерты ко Дню народного единства

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 13:00, 15:00 и 17:00.

Артисты Городского культурного центра подарят гостям и жителям Сургута несколько концертов в честь Дня народного единства. Зрителей ждут разнообразные выступления творческих коллективов и солистов ‒ от вокала до хореографии.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Зимняя история»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Взрослых и юных горожан познакомят с работой В.С. Бухарова «Зима». После участники нарисуют зимний пейзаж с помощью гуаши.

Мероприятие рекомендовано для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Музыкальный вечер сургутской певицы Хатуны Чейшвили

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Горожан приглашают на теплый музыкальный вечер сургутской певицы Хатуны Чейшвили. Во время исполнения, вокалистка использует популярные жанры музыки ‒ поп-фолк на русском и грузинском языках, соул, дип-хаус, хип-хоп.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Музыкальные метаморфозы»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

В этот вечер оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» и лауреат Международных конкурсов Олег Абрамов (эуфониум, Москва) исполнят не только оригинальные произведения для эуфониума и духового оркестра, но и знаменитые мелодии в новой аранжировке. Зрителей ждут самые яркие и интересные произведения, зажигательные танцевальные ритмы, лирические баллады и музыка из известных кинофильмов и разных стран.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

ROCK в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» состоится традиционный вечер рока. На сцену выйдут два опытных рок-коллектива: ONEAS (альтернатива) ‒ группа, образовавшаяся в Ростове, в обновленном составе, и МОДЖО (стоунер) ‒ участник множества фестивалей и концертов Сургута и других городов впервые представит программу с вокалом.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

9 ноября

Выставка «За семью морями!»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», Дом Журналистов имени А.П. Зубарева, улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте открылась выставка уникальных изделий мастеров ИКЦ «Старый Сургут», которая рассказывает о путешествии к теплу и мечте. В работах отражены образы моря, океана и золотых лучей южного солнца.

Телефон для справок: 28-20-48. Вход свободный. 6+

Выставка «Клод Моне. Магия воды и света»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

Дети и их родители могут увидеть выставку репродукций одного из основателей импрессионизма, французского художника Оскара Клода Моне. Главными сюжетами его картин являются свет и воздух, а главным принципом работы ‒ быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре. В экспозиции представлено 70 работ, каждая из которых сопровождается описанием сюжетов и историей создания.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Настольная игра «1594. Историческое домино»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Гости мероприятия погрузятся в мир истории Сургута. Они узнают важные исторические события, выдающихся личностей и достопримечательности нашего города в процессе увлекательной игры.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 6+

Концерт «Рябинушка»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

Народный самодеятельный коллектив ансамбля народной песни «Рябинушка» рад представить свой юбилейный концерт. Вот уже 40 лет под руководством Александра Короля ансамбль принимает активное участие во многих крупных мероприятиях города. В этот день на сцене вместе с артистами также выступят: образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Самоцветы» и клубное формирование «Ягодка».

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Благословим любовь»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 17:00.

В фойе филармонии Сургута от хоровой капеллы «Светилен» прозвучит романсовая и песенная лирика на стихи поэтов ХХ века ‒ Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других. Гости мероприятия услышат такие песни, как «Лирическая», «Лепестки жасмина», «Зимняя любовь».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:47, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu реклама на siapress.ru 
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 868
  2. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 861
  3. ​Печи, проводка, неосторожность: пожары продолжают забирать жизни югорчан 703
  4. ​Доступ к финансовым услугам обеспечат даже при отключении мобильной связи 609
  5. ​Анна Коршунова: «Ремонт тротуаров вырос более чем втрое по сравнению с прошлым годом» 607
  6. В Югре директора стройфирмы посадили за попытку решить «миграционные» вопросы за взятку 603
  7. У россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели в 2026 году 567
  8. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 567
  9. ​В России появятся детские SIM-карты: родители смогут получать геотреки без суда 513
  10. ​«Россия, я люблю тебя»: Сбер и режиссеры разных поколений представляют кино о стране, где у каждого ‒ свой голос, но одно сердце 500
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 3012
  2. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 2805
  3. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 2616
  4. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 2520
  5. В Сургуте медики прооперировали 92-летнюю пациенту с опасным переломом 2327
  6. В Сургуте прошел большой межрегиональный семинар по противодействую терроризму 2310
  7. ​«Военкоматы вправе вызывать граждан для уточнения данных» – Роман Вуколов о проверках после смены документов 2270
  8. Генпрокуратура требует изъять у бывших собственников «Корпорации СТС» активы еще на 30 миллиардов 2256
  9. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 2249
  10. Запретом алкомаркетов проблему не решить. Необходима альтернатива алкоголю 2239
  1. Погуляем, поедим 13510
  2. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 7027
  3. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6622
  4. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 6189
  5. ​Покоривший стихию 6172
  6. ​Время, вперед! 5626
  7. ​Великая трагедия и возрождение города 5438
  8. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 4396
  9. ​В ожидании рампы 4267
  10. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3878

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика