Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

8 ноября

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В честь столетия со дня проведения Первого Международного шахматного турнира в Москве для жителей Сургута подготовили творческую встречу, посвященную шахматам. Участники поговорят о жизни советского шахматиста и гроссмейстера, трехкратного чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника. А на мастер-классе «Ход конем» гости распишут бумажную посуду в графической технике.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Праздничные концерты ко Дню народного единства

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 13:00, 15:00 и 17:00.

Артисты Городского культурного центра подарят гостям и жителям Сургута несколько концертов в честь Дня народного единства. Зрителей ждут разнообразные выступления творческих коллективов и солистов ‒ от вокала до хореографии.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Зимняя история»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Взрослых и юных горожан познакомят с работой В.С. Бухарова «Зима». После участники нарисуют зимний пейзаж с помощью гуаши.

Мероприятие рекомендовано для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Музыкальный вечер сургутской певицы Хатуны Чейшвили

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Горожан приглашают на теплый музыкальный вечер сургутской певицы Хатуны Чейшвили. Во время исполнения, вокалистка использует популярные жанры музыки ‒ поп-фолк на русском и грузинском языках, соул, дип-хаус, хип-хоп.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Музыкальные метаморфозы»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

В этот вечер оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» и лауреат Международных конкурсов Олег Абрамов (эуфониум, Москва) исполнят не только оригинальные произведения для эуфониума и духового оркестра, но и знаменитые мелодии в новой аранжировке. Зрителей ждут самые яркие и интересные произведения, зажигательные танцевальные ритмы, лирические баллады и музыка из известных кинофильмов и разных стран.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

ROCK в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» состоится традиционный вечер рока. На сцену выйдут два опытных рок-коллектива: ONEAS (альтернатива) ‒ группа, образовавшаяся в Ростове, в обновленном составе, и МОДЖО (стоунер) ‒ участник множества фестивалей и концертов Сургута и других городов впервые представит программу с вокалом.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

9 ноября

Выставка «За семью морями!»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», Дом Журналистов имени А.П. Зубарева, улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте открылась выставка уникальных изделий мастеров ИКЦ «Старый Сургут», которая рассказывает о путешествии к теплу и мечте. В работах отражены образы моря, океана и золотых лучей южного солнца.

Телефон для справок: 28-20-48. Вход свободный. 6+

Выставка «Клод Моне. Магия воды и света»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

Дети и их родители могут увидеть выставку репродукций одного из основателей импрессионизма, французского художника Оскара Клода Моне. Главными сюжетами его картин являются свет и воздух, а главным принципом работы ‒ быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре. В экспозиции представлено 70 работ, каждая из которых сопровождается описанием сюжетов и историей создания.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Настольная игра «1594. Историческое домино»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Гости мероприятия погрузятся в мир истории Сургута. Они узнают важные исторические события, выдающихся личностей и достопримечательности нашего города в процессе увлекательной игры.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 6+

Концерт «Рябинушка»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

Народный самодеятельный коллектив ансамбля народной песни «Рябинушка» рад представить свой юбилейный концерт. Вот уже 40 лет под руководством Александра Короля ансамбль принимает активное участие во многих крупных мероприятиях города. В этот день на сцене вместе с артистами также выступят: образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Самоцветы» и клубное формирование «Ягодка».

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Благословим любовь»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 17:00.

В фойе филармонии Сургута от хоровой капеллы «Светилен» прозвучит романсовая и песенная лирика на стихи поэтов ХХ века ‒ Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других. Гости мероприятия услышат такие песни, как «Лирическая», «Лепестки жасмина», «Зимняя любовь».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

