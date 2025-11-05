В Сургуте скорая помощь ставит забор из-за антитеррористических требований

Уже скоро ветеринарные центр и клиника на улице Профсоюзов, 29/1 могут оказаться «закрытыми» от города. В ноябре станция скорой медицинской помощи должна завершить установку металлического забора − в рамках требований по антитеррористической защищенности объектов здравоохранения. Но вместе с забором, как утверждает директор ООО «ЗооЭлит» Мария Кобылецкая, исчезнет и единственный нормальный проезд, который связывает их предприятие и расположенный рядом БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» с остальной частью Сургута.

«Получается, что мы остаемся в тупике. Этот проезд был всегда − больше тридцати лет. За все эти годы мы вместе с другими предпринимателями (соседями) заботились о проезде – убирали мусор, зимой каждый год сообща заказывали технику для расчистки проезда от снега, где-то лет семь-восемь назад частично по проезду сами заменили бетонные плиты, потому что дорога была разбита. Весь город пользовался этой дорогой. А теперь вдруг оказалось, что сам проезд является территорией станции скорой помощи. Как так получилось, почему власти города 30 лет это не знали и подписывали Постановления для предприятий, что проезд возможен с улицы Профсоюзов?» − пожаловалась горожанка.

По ее словам, здание ветслужбы на улице Профсоюзов существует с конца 90-х, а «ЗооЭлит» − с 2003 года. Заезд к этим объектам всегда проходил по короткой дороге от улицы Профсоюзов. Долгие годы ею пользовались все − сотрудники, клиенты, жители соседних домов.

Парадокс, отмечает Мария Кобылецкая, в том, что этот проезд был отражен в официальных документах. В постановлении администрации Сургута от 31 мая 2011 года № 3264 и договоре купли-продажи земельного участка между администрацией города и ООО «ЗооЭлит» указано: «доступ к земельному участку возможен с улицы Профсоюзов».

«Перекрытие проезда нарушает права собственников на доступ на свои территории, затрагивает интересы жителей города и бизнеса, создает логистические проблемы городу, дестабилизирует работу конкретных предприятий. Мероприятия по антитеррористической защищенности можно организовать в пределах фактически до сих пор занимаемой станцией скорой помощи территорией, которая не окажет влияния на состояние антитеррористической защищенности медучреждения и не противоречит требованиям, установленных постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 г №8», – подчеркнула Кобылецкая.

В конце октября ее предприятие вновь получило письмо из БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи». В документе, подписанном главным врачом Юнусом Салмановым, говорится, что учреждение заключило контракт на установку ограждения.

«Сроки выполнения работ с 20 октября 2025 года по 15 ноября 2025 года. Ввиду того, что проезд до ООО «ЗооЭлит» проходит через территорию нашего учреждения, повторно уведомляем и просим Вас решить вопрос организации заезда на территорию Вашей организации со стороны улицы Островского», − говорится в тексте.

Значит, уже к середине ноября вокруг здания скорой помощи установят забор – вплотную к ограждению ветцентра и ветклиники. Как ранее поясняли директору ООО «ЗооЭлит» в медучреждении, это необходимо из-за требований к «антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Мария Кобылецкая решила также обратиться в администрацию города. В октябре этого года она попросила организовать рабочую встречу по этой проблеме. В письме предприниматель подчеркнула, что установка ограждения по «красным линиям», указанным в кадастровой карте, создаст жителям города «логистические проблемы и неудобства, создавая препятствия доступа коммунальных служб города к городским коммуникациям». Кроме того, она вновь указала, что проезд к ее организации возможен только с улицы Профсоюзов.

«Они пишут: найдите себе другой заезд, со стороны улицы Островского. Но там его просто физически не может быть. Мы окружены со всех сторон − заборы, здания, коммуникации, парковка. Где можно сделать въезд? Там даже спецтехника с трудом проедет. А ведь сюда приезжают люди с животными, пожилые, мамы с детьми. Им как сюда добираться?», − пояснила она в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Предприниматель обратилась к мэрии «с просьбой определить официально правовой статус проезда, провести повторное межевание земельного участка скорой помощи, рядом с которым проходит внутриквартальный проезд и устранить ошибки или несоответствие в кадастровых данных проезда, допущенные специалистами в прошлых годах для сохранения проезда с улицы Профсоюзов».

Администрация дала официальный ответ: город не может вмешаться, потому что участок скорой помощи находится в собственности субъекта Федерации.

«Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101214:15 находится в собственности субъекта Российской Федерации − Ханты-Мансийского автономного округа − Югры. <…> У Администрации города полномочия в области расположения земельными участками, находящимися в собственности субъектов РФ, отсутствуют», − подчеркнули в мэрии.

Затем Кобылецкая направила обращение уполномоченному по правам предпринимателей ХМАО. Там пообещали направить запросы в профильные ведомства. Но времени остается все меньше. Работы по установке ограждения, по словам директора ветклиники, уже ведутся, а завершить их планируется к 15 ноября. Сейчас участок перекрыли.

По словам предпринимателя, если изменить границы участков невозможно, власти могли бы хотя бы предусмотреть пешеходный проход − минимальную альтернативу прежнему заезду.

«Если уж так случилось, пусть хотя бы тротуар благоустроят. Люди сюда ходят каждый день − старики, мамы с детьми, владельцы животных. Горожане ходят в реабилитационные центры. Перекрыть все полностью − это не выход. Нужно довести все до ума, − заявила она. – Я считаю, что перекрытие проезда со стороны улицы Профсоюзов неприемлемо, так как он является дорогой общего городского пользования».

Ситуация, сложившаяся вокруг участка на улице Профсоюзов, касается не только одного предприятия, но и соседних организаций, а также жителей микрорайона, которые привыкли использовать этот проход как часть городского движения, подчеркивает Кобылецкая.

Редакция siapress.ru отправила официальный запрос администрации Сургута с просьбой разъяснить ситуацию и уточнить, возможна ли сохранность существующего внутриквартального проезда по улице Профсоюзов либо обустройство тротуара рядом со зданием скорой помощи.