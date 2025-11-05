В Югре масштабно отпраздновали День народного единства

В Сургуте отметили День народного единства: в канун праздника в Сургутской филармонии прошел торжественный вечер с участием творческих коллективов и артистов городских учреждений культуры. Праздничная программа объединила представителей общественных организаций, национальных объединений и трудовых коллективов, подчеркнув идею сплоченности и взаимного уважения культур. Почетными гостями стали более 750 человек, среди них семьи участников специальной военной операции, активисты волонтерских движений, руководители градообразующих предприятий и учреждений образования.

Глава города Сургута Максим Слепов обратился к участникам церемонии со словами о ценности единства и исторической миссии страны: «В Сургуте, Югре, России живут представители самых разных культур и национальностей, но государствообразующий этнос – русские. Это закреплено в Конституции нашей страны. Сохранение и развитие культуры русского народа – ключевая задача в новой стратегии национальной политики России. Судьба России – это, прежде всего, судьба русского народа, который основал государство, создал культуру и сформировал язык. Но уникальность и сила нашей страны в другом. Россия впитала в себя все лучшее из других культур. Яркий пример тому – любимый Сургут. Наш город строили представители сотни национальностей со всех уголков страны, создавали здесь семьи. В тяжелые времена наши братские народы встают на защиту Отечества. Враг пытается раскачать это единство, противопоставить народы России друг другу, чтобы ослабить нас и в итоге уничтожить. Единство – наша основная ценность. Это великая миссия, великий дар Божий. С нами Бог! Победа будет за нами! С Днем народного единства, Сургут!»

Значимым событием вечера стало вручение государственной награды. Указом президента России за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Орденом Мужества награжден Денис Никоноров. Награду вручил военный комиссар города Сургута и Сургутского района Югры Александр Исак.

С поздравлением к горожанам обратился и депутат Думы города VII созыва Айдар Явишев: «Историю своего народа надо помнить, чтить и уважать. Только благодаря самоотверженному труду предков и тому, как они создавали наше государство, мы имеем то, что у нас есть. Желаю всем быть такими же едиными, как наши предки в 1612 году и в годы Великой Отечественной войны. Для того чтобы все было хорошо, мы должны быть вместе. В единстве наша сила!»

Со сцены прозвучали произведения, ставшие символами патриотизма и единения: «Это моя Россия», «Знать, чтобы помнить», «Гимн Сургуту». Финалом концерта стала композиция Давида Тухманова и Роберта Рождественского «Родина моя» в исполнении творческих коллективов города. Праздничная программа напомнила, что в Сургуте живут представители более ста национальностей, каждая из которых сохраняет самобытные традиции и вносит вклад в общую культурную палитру.

Исторический контекст праздника также был в центре внимания. Заместитель Главы города Сургута Виталий Малыхин подчеркнул смысловую основу даты: «История праздника берет свое начало с великой трагедии, после которой Россия вышла из разрухи и приобрела новый вектор развития. Сегодня среди гостей – потомки тех людей, которые в тяжелый исторический период для нашей страны встали на защиту Родины. Именно они отражают смысловую суть этого праздника. Среди гостей не только общественники, представители волонтерских объединений и почетные жители города, но и участники национальных автономий. День народного единства – это символ сохранения своего культурного и исторического наследия».

Также в Сургуте на восьми площадках прохошла Всероссийская акция «Ночь искусств» с экскурсиями, интерактивными программами и мастер-классами. В течение праздничных дней горожане ходили на театральные постановки, концерты, встречи в городских библиотеках, квизы и познавательные часы о государственном празднике. Любители спорта могли побывать на первенстве по спортивной борьбе и массовой зарядке на открытом воздухе. Организаторы подчеркивают: центральная идея всех событий — единство ради развития и благополучия города и его жителей.

Всех югорчан с праздником поздравил губернатор Руслан Кухарук: «Дорогие земляки, с Днем народного единства! Этот праздник – символ нашей сплоченности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее Югры, России. Именно единство позволяет нам уверенно двигаться вперед и достигать поставленных целей. Вместе мы строим сильный и процветающий регион, сохраняя наши традиции и ценности. Уверен, что общими усилиями мы сможем реализовать намеченные планы. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником!»

