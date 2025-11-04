В Сургуте пожарные спасли семь человек из горящей квартиры

Вчера, 3 ноября, в Сургуте загорелась квартира в девятиэтажном доме по улице Лермонтова. Сообщение о возгорании поступило в 06:19. Уже через пять минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Наблюдалось открытое горение на третьем этаже, рассказали в пресс-службе МЧС России по ХМАО.

Огнеборцы спасли семь человек, из них двоих детей. Еще 40 жителей дома, включая 15 детей, были эвакуированы в безопасную зону. Один человек пострадал.

Огонь повредил мебель, а вся квартира оказалась закопчена продуктами горения. К тушению привлекались восемь единиц техники и 32 человека личного состава. Причины возгорания устанавливаются.