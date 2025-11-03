Публикации о группировке школьников в Сургуте заинтересовали прокуратуру

Прокуратура Сургута начала проверку после появления в социальных сетях сообщений о противоправных действиях подростков. Также на контроле у надзорного ведомства находится расследование происшествия возле ТЦ «Аура», где несовершеннолетний получил травмы в результате драки. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – передает прокуратура Югры.

Поводом для проверки стал пост в телеграм-канале «Русская община», в котором говорится о якобы действующей в Сургуте группе подростков, заставлявших других детей воровать продукты, угрожавших им и применявших насилие. Авторы публикации утверждают, что один из участников группировки избил мальчика, а позже появились попытки организовать сбор подписей и митинг в защиту нападавшего.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение двум 15-летним подросткам по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. По данным следствия, подростки напали на сверстника в районе Тюменского тракта, избили его и отобрали электронную сигарету. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Этот инцидент находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.