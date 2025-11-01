В Сургуте женщина попала под машину и получила травмы

В Сургуте на парковке ТЦ «Сургут Сити Молл» автомобиль наехал на 30-летнюю женщину. По данным Госавтоинспекции Югры, инцидент произошёл 31 октября: 37-летний водитель Honda, двигаясь по парковочной территории, допустил наезд на пешехода. Пострадавшая получила травмы, её состояние уточняется, пишет stribuna.ru.

В ГИБДД напомнили, что проезд пешеходных переходов и участков с возможным появлением людей требует особого внимания и предельной концентрации: необходимо соблюдать скоростной режим и снижать скорость в потенциально опасных местах.

В тот же день в округе зарегистрированы ещё два наезда на пешеходов. В Нижневартовске водитель Mazda сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. В Лангепасе пострадала 23-летняя девушка, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По всем фактам назначены проверки, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными вблизи торговых центров и других мест массового притяжения.