В Сургутской травмбольнице прошла сложнейшая операция у 92-летней женщины

В клинике подчёркивают: сам по себе возраст 90+ лет не является противопоказанием к оперативному лечению — ключевое значение имеет общее состояние пациента. Медики напоминают родственникам о необходимости регулярных визитов к врачу, соблюдения схемы терапии, а также о мерах профилактики травм — обеспечении безопасности в доме и сопровождении на улице в тёмное время суток или при гололёде.

Анестезиологи применили проводниковую анестезию — метод, при котором обезболивается только оперируемая конечность, что снижает нагрузку на организм. В больнице отмечают, что имеют значительный опыт ведения пациентов пожилого и старческого возраста с учётом сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей.

Во внутренний канал кости установили металлический штифт для стабильной фиксации отломков. «Главная цель — стабилизировать кость и устранить боль. Это особенно важно для пожилого человека, ведь длительные болевые ощущения могут привести к декомпенсации функций организма. После операции покой руки требуется только на раннем этапе, затем постепенно восстанавливаются движения. Даже если ресурс организма не позволит полностью срастить перелом, конечность останется рабочей», — рассказал врач-травматолог-ортопед Артём Мещеряков.

В Сургутской травматологической больнице успешно прооперировали 92-летнюю пациентку с нестабильным диафизарным переломом плечевой кости — травмой, особенно опасной в старческом возрасте. Медики отказались от консервативного лечения, которое предполагало бы длительную иммобилизацию под массивной гипсовой повязкой и повышенные риски осложнений, и выбрали малоинвазивную операцию — интрамедуллярный остеосинтез.

