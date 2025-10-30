В Сургуте завершился двухдневный семинар по противодействию терроризму

Организаторы отметили, что семинар стал площадкой для обмена опытом по обеспечению безопасности населения, в том числе в социальных сетях, и выработке совместных подходов к противодействию радикальным течениям. По итогам встречи намечены дальнейшие шаги по внедрению эффективных профилактических практик на территории округа.

Участникам представили примеры успешных практик из Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей и Республики Татарстан, выступили федеральные эксперты по профилактике терроризма и экстремизма. Своими наработками поделились и специалисты администрации Сургута.

В течение двух дней эксперты обсудили меры по пресечению распространения экстремистской и террористической информации в интернете, профилактику деструктивных проявлений в молодёжной и образовательной среде, противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также вопросы антитеррористической защищённости стратегически важных объектов.

В Сургуте прошёл ежегодный семинар по профилактике терроризма и противодействию его идеологии. В работе площадки участвовали сотрудники исполнительных органов автономного округа и представители органов местного самоуправления муниципалитетов Югры, сообщает администрация города .

