В Сургуте предложили построить многоуровневый паркинг возле Кардиоцентра

Предложенное решение, по оценке городских властей, позволит получить дополнительно порядка 100 машиномест и при этом сохранить на территории больницы действующие антитеррористические требования. Депутаты в целом идею поддержали, при этом предложили привлечь к дальнейшему обсуждению окружные власти и руководство клиники, которые также осведомлены о проблеме и ищут варианты её устранения.

По данным мэрии, проблему дефицита стоянок у кардиоцентра пытаются решить несколько лет. Повторный анализ показал: свободных участков для обустройства парковки в зоне медучреждений нет. Кроме того, при изучении проектной документации выяснилось, что при строительстве второго корпуса клиники предусматривался подземный паркинг, однако он так и не был реализован.

«Администрация просит инициировать обращение в адрес субъекта Российской Федерации для того, чтобы в границах земельного участка Кардиологического центра обеспечить реконструкцию объекта недвижимости нежилого здания — гаража, также передать в государственную собственность часть территории», — рассказала и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Эльвира Рахматуллина .

Администрация Сургута предложила вариант решения дефицита парковочных мест у кардиоцентра и других медучреждений в районе НГДУ (мкр-н 5А). На заседании думы города мэрия заявила о готовности обратиться к окружным властям с инициативой: организовать многоуровневый паркинг на месте гаража Кардиологического центра и передать часть территории микрорайона 5А в собственность округа, чтобы тот, как владелец расположенных здесь клиник, комплексно занялся устройством парковок. Поддержать обращение к региону мэрия просит депутатов, сообщает sitv.ru.

