Сургутяне смогут летать в Краснодар и Геленджик прямыми рейсами

Авиакомпания Utair перешла на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. В нем запланировано 110 маршрутов, из них 83 ‒ по России и 27 ‒ за рубежом. Особое внимание уделили северным регионам, в том числе Сургуту, увеличив частоту рейсов и запустив новые направления, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе компании.

Новые направления из Сургута

Впервые за несколько лет Utair возобновила полеты из Сургута в Краснодар ‒ два раза в неделю. Также открылись рейсы в Геленджик. Добраться туда можно через Москву (три раза в неделю) или Санкт-Петербург (два раза).

Южные курорты

Полеты в Сочи стали круглогодичными. Из Сургута самолеты Utair будут отправляться три раза в неделю. Зимой традиционно открыты маршруты в Дубай (один раз в неделю из Сургута) и Самарканд (три раза в неделю из Москвы, один ‒ из Петербурга).

Также компания расширила внутреннюю маршрутную сеть, сделав акцент на прямых рейсах между регионами. Из Сургута теперь можно напрямую улететь:

в Минеральные Воды ‒ дважды в неделю,

в Пермь ‒ дважды в неделю,

в Уфу ‒ ежедневно,

в Челябинск ‒ дважды в неделю,

в Барнаул и Горно-Алтайск ‒ раз в неделю,

в Грозный ‒ раз в неделю.

Также увеличено количество полетов из Сургута в Омск ‒ до шести раз в неделю, а в обратном направлении ‒ из Омска в Сургут.

Международные направления из Сургута

Utair продолжит выполнять рейсы из Сургута в Баку и Ташкент ‒ по одному разу в неделю, а также в Ереван и Тюмень ‒ по одному рейсу в неделю на каждое направление. Кроме того, авиакомпания круглый год летает в Бухару, Гянджу, Душанбе, Фергану и Худжанд.

Кроме того, авиакомпания усилила воздушное сообщение внутри округа: увеличено число рейсов из Ханты-Мансийска в Нижневартовск до пяти в неделю, из Омска ‒ до трех, а также из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск ‒ до шести. Новый маршрут открылся в Новый Уренгой ‒ шесть раз в неделю.