Сургутянам напомнили о рисках и мерах профилактики гепатита А

Сургутянам рассказали, как уберечься от гепатита А и кому стоит сделать прививку. Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Югре Елена Пинженина подчеркнула: болезнь коварна тем, что нередко проходит без выраженных симптомов.

«Источником заражения может быть только человек − от кошек и собак заболеть нельзя. Инфекция поражает печень, и один из характерных признаков − желтушность кожи. Но болезнь часто развивается бессимптомно, и люди обращаются к врачу уже в тяжелом состоянии», − рассказала siapress.ru специалист.

По ее словам, вирус может сохраняться на различных поверхностях несколько месяцев, если их не обрабатывать. Поэтому важно соблюдать элементарные меры гигиены и помнить о вакцинации.

«Главная защита от гепатита А − прививка. Вакцина проверена, безопасна и доступна бесплатно. Прививаются как взрослые, так и дети после осмотра врача. В первую очередь мы рекомендуем вакцинацию тем, кто работает в общественном питании, коммунальной сфере, а также тем, кто выезжает в другие регионы или за границу, где уровень заболеваемости выше», − уточнила специалист.

Она подчеркнула, что гепатит А не имеет сезонного характера − заразиться можно в любое время года. Опасность представляют так называемые завозные случаи: инфекцию часто привозят из отпусков.

«Наши жители любят путешествовать − и летом, и зимой. Но нужно помнить, что купаться следует только в разрешенных местах, пить воду из проверенных источников или из бутылок, выбирать надежные кафе. Купание в фонтанах − недопустимо», − напомнила представитель Роспотребнадзора.

Если у человека появляются признаки недомогания − слабость, боль в животе, вздутие, тошнота, пожелтение кожи и глаз, − нужно срочно обратиться к врачу.

«Не стоит гадать, откуда взялась желтушность, и заниматься самолечением. Доктор задаст нужные вопросы − где вы отдыхали, что ели, какую воду пили. От этих ответов зависит точная диагностика и правильное лечение», − пояснила Пинженина.

Она добавила, что вакцинация проводится по показаниям, ее не нужно делать ежегодно.

«Если человек устраивается работать в коммунальную сферу или общепит, а данных о прививке нет, ему проведут обследование и при необходимости сделают вакцинацию. Поэтому вакцинация проводится в очагах и по мере необходимости, в зависимости от того, была ли вакцинация ранее», − подчеркнула специалист. − Если вы связаны с коммунальной сферой, если у вас есть маленькие дети, и вы любите отдыхать за границей, плавать в различных морях, водоемах и так далее, и в случае исключения данного заболевания, пожалуйста, конечно же, прививайтесь против гепатита А».

По информации Роспотребнадзора, в медицинских учреждениях Сургута вакцина имеется в достаточном количестве − как для взрослых, так и для детей. Она бесплатная.