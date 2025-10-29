В Сургуте завершается подготовка конкурсной документации по развитию ядра центра

Администрация Сургута завершает подготовку документации к конкурсу на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) «Ядро центра города». В мэрии уточняют, что речь идёт о переходе к конкурсной стадии по одному из ключевых градостроительных проектов.

Инициативу поддержал депутат городской думы Владимир Болотов, призвав быстрее переходить от обсуждения к практической реализации. «То, что предлагается, влечет за собой расшивку целого ряда проблем, не только этого микрорайона, но и всего города. Это проблемы, связанные с набережной реки Сайма, с обеспечением прогулочных маршрутов и наконец, с устранением формата точечной застройки… Да, к сожалению, это будет не завтра, потому что проект масштабный, большой. Но в течение десяти лет он должен быть реализован.

Для меня десять лет – это обозримый срок. Вне зависимости от того, кто будет застройщиком, я надеюсь, что этот КРТ будет реализован в тех параметрах, в которых он был презентован на Думе города», — отметил парламентарий.

Проект ядра центра предполагает комплексное развитие кварталов с запуском единых решений по общественным пространствам и улично-дорожной сети, уход от точечной застройки и сопряжение с благоустройством набережной Саймы и пешеходных маршрутов. Предполагается также строительство на этой территории детского сада, школы и здания для театра «Петрушка». В случае утверждения параметров по итогам конкурса реализация будет вестись поэтапно, с приоритетом транспортной доступности и общественной инфраструктуры.