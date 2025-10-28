В Сургуте перебои с мобильным интернетом

16+
Логотип Сиапресс
USD  78,9848   EUR  92,0233  

Новости

  • ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    Сегодня в 13:47
    104 0
  • Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Сегодня в 13:42
    92 0
  • В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    Сегодня в 13:15
    133 0 
  • Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Сегодня в 12:53
    133 0
  • Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сегодня в 12:49
    190 1 
  • Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сегодня в 12:04
    141 0
  • В Сургуте почтут память репрессированных

    В Сургуте почтут память репрессированных

    Сегодня в 11:29
    203 0
  • ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека

    ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека

    Сегодня в 10:56
    210 0
  • ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке

    ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке

    Сегодня в 10:30
    246 0
  • ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет

    ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет

    Сегодня в 10:26
    225 0
  • Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

    Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

    27 октября в 18:13
    581 0
  • Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд

    Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд

    27 октября в 17:24
    573 0
  • Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    27 октября в 16:32
    672 1
Больше новостей
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

В Сургуте перебои с мобильным интернетом

Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах
Фото Freepik

Жители Сургута жалуются на перебои мобильного интернета, пишет sitv.ru. Если ранее связь пропадала локально — вблизи железнодорожного вокзала и аэропорта, то теперь недоступность интернета отмечали и в центральной части города. О проблемах сообщали пользователи на Университетской, проспектах Мира и Пролетарском, улицах Маяковского и 50 лет ВЛКСМ. Сбои фиксировались у ряда сотовых операторов, при этом часть абонентов их не ощутила.

О возможных ограничениях власти Югры предупреждали заранее. По информации правительства региона, снижение доступности мобильного интернета носит целенаправленный характер и связано с превентивными мерами безопасности — «с проведением технических работ, направленных на повышение готовности и эффективности реагирования экстренных служб». В официальном телеграм-канале «Югра Z Официально» уточнили, что ключевые сервисы продолжат функционировать даже при сбоях мобильной сети: речь о сайтах государственных органов, портале «Госуслуги», мессенджере МАКС, сервисах «Яндекса» и «ВКонтакте».

В последние дни большие сложности с мобильным интернетом наблюдаются и в Тюмени. Как сообщают жители областной столицы, связи нет даже в центральных районах города.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 12:49, просмотров: 191, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:32
Таковы реалии мобильного интернета. Нужно быть готовым, что мобильный интернет будет отключаться и отключаться надолго. А альтернатива мобильному интернету всё-таки есть. В своё время в городе и в округе была мощная телекоммуникационная компания для развития стационарного интернета, которая была известна, как «Сургуттел»- «Югрател». Однако, власти округа продали ее в 2013 году мобильному оператору «Мегафон», который создал частную структуру по образу и подобию Корпорации СТС Бикова и Боброва, которая ныне национализирована. Но созданная частная телекоммуникационная структура для стационарного интернета в Югре была ликвидирована в 2021 году. Люди привыкли пользоваться мобильным интернетом и даже находясь в квартире или в офисе, где есть техническая возможность подключения к стационарному интернету, зависают в смартфоне. По моим наблюдениям, 90% людей висят в интернете просто так, убивая время на улице, на транспорте, в ожидании очереди в поликлинике, за чашечкой кофе в кафе или фастфуд и так далее и тому подобное. Одним словом все не так критично. Интернет это не для праздного времяпрепровождения, а для сокращения непроизводительных затрат времени человека с использованием ИИ, получения необходимой информации. К сожалению с помощью интернета ведутся террористические атаки и нет иного способа, чем его замедлить или отключить.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений 723
  2. Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют) 672
  3. Билеты на плацкарт в России вырастут сразу на 11 процентов 652
  4. ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога 636
  5. Врач из Сургутской ОКБ получила из рук министра здравоохранения награду как лучший инфекционист России 616
  6. Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников 581
  7. Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд 573
  8. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 253
  9. ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке 247
  10. ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет 226
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2550
  2. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 2360
  3. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1930
  4. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1861
  5. ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик 1847
  6. Нейросеть «Суфлер» помогает сотрудникам МегаФона и Yota отвечать на вопросы югорчан за считанные секунды 1752
  7. Пытаясь снизить алкоголизацию россиян, власти на всех уровнях упустили один фактор — расплодившиеся алкомаркеты. Эту проблему нужно решать 1744
  8. ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты 1718
  9. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 1699
  10. ​В Сургуте обсуждают судьбу недостроенного морга на Каролинского − вместо него могут построить корпус медколледжа СурГУ 1641
  1. ​Где концерты, Зин? 12718
  2. Погуляем, поедим 9769
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 7078
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6663
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6063
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5670
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5300
  8. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4802
  9. ​Покоривший стихию 4435
  10. ​Время, вперед! 4369

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика