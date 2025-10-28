Сургутские волонтеры получили новый лазерный станок для ускорения шитья

Глава Сургута Максим Слепов вместе с социальными партнёрами администрации посетил цех Региональной общественной организации «СВОи из Югры», где оценил возможности нового лазерного станка для раскроя. Оборудование приобретено при поддержке сургутских предпринимателей после обращения волонтёров на совместном приёме главы города и депутата Госдумы Ольги Ануфриевой в местном отделении партии «Единая Россия».

«В прошлом году во время посещения цеха мы разговаривали с девушками как раз о том, что им не хватает для того, чтобы ускорить работу, чтобы увеличить масштаб производимой продукции и сделать более современными технологии. Они к нам обратились за помощью для того, чтобы мы помогли приобрести станок для лазерной кройки. Мы в первую очередь обратились к нашему бизнесу, который всегда с нами рядом. Мне приятно, что сургутский бизнес принимает активное участие в помощи городу в первую очередь. То есть это не одноразовая акция, это ребята, которые работают постоянно с городом, постоянно помогают, наши социальные партнеры. Мне очень приятно, что мы сделали это вместе и дали такую возможность девушкам», – отметил Максим Слепов.

Новый станок уже используется для раскроя адаптивной одежды для госпиталей и других швейных изделий по заявкам бойцов. По информации организации, точность кроя существенно выросла благодаря специализированному программному обеспечению, а производственный цикл ускорился.

О поддержке проекта со стороны бизнеса рассказал управляющий партнёр ООО «Торговая индустрия» Олег Клёсов: «Отрадно видеть людей, увлеченных добрым делом. Всегда готовы оказать им помощь. Мы понимаем, насколько это важно и необходимо. Объединились с несколькими организациями, чтобы помочь воплотить в реальность запрос о приобретении станка. Сегодня мы видим, что администрация города активно вовлечена в помощь и поддержку подобных инициатив».