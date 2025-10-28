На ремонт музея из бюджета Сургутского района направили почти 40 миллионов рублей

«Обновленное здание соответствует современным стандартам эксплуатации и создает комфортные условия как для посетителей, так и для хранения музейных ценностей», − резюмировал Трубецкой.

Сотрудники музея уже вернули на свои места экспонаты, которые для безопасности убирали на время ремонта.

Полностью заменили фасад и утеплитель, отремонтировали и утеплили кровлю площадью две тысячи квадратных метров. Для новой архитектурной подсветки вокруг здания проложили электросети, а на территории частично заменили уличные фонари. Внутри музея главным изменением стала замена всей отопительной системы с установкой новых приборов обогрева.

По его словам, было отремонтировано центральное крыльцо − теперь оно доступно для маломобильных граждан. Также привели в порядок запасные выходы.

«На эти цели из бюджета Сургутского района было направлено порядка 39 млн рублей. Подрядчик, приступивший к работе в июне этого года, выполнил комплексное обновление здания», − поделился он.

В Сургутском районе завершили капитальный ремонт музея Природы и Человека им. А. П. Ядрошникова в Русскинской. Об этом рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой .

