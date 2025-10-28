Депутат Думы Сургута поздравил первую школу искусств с юбилеем

За 35 лет школу окончили 1 800 выпускников, более 400 из них продолжили образование в ведущих средних и высших учебных заведениях страны.

Ученики школы регулярно становятся лауреатами Премии губернатора Югры, обладателями муниципальной стипендии имени А. С. Знаменского, победителями всероссийских и международных конкурсов, а также участниками программы «Новые имена Сургута».

«35 лет ‒ серьезная дата. За эти годы школа выпустила множество талантливых ребят, которые стали лауреатами престижных премий и конкурсов, внесли большой вклад в культурную жизнь города. Это говорит о профессионализме педагогов и силе вашей школы. Город без культуры не может развиваться. Именно вы, педагоги, встречаете детей в самом раннем возрасте и помогаете им раскрыть свой потенциал, найти себя. Пусть у вас всегда будут вдохновляющие проекты и талантливые ученики. С юбилеем!» ‒ отметил Алексей Кучин.

Сургутская детская школа искусств №1 отпраздновала 35-летний юбилей. За это время учреждение стало одной из ключевых площадок для развития юных талантов города. Сегодня в школе обучаются дети по четырем направлениям: музыкальному, хореографическому, изобразительному и театральному искусству. А с прошлого года появилось новое отделение ‒ «Школа креативных индустрий». Поздравить коллектив и воспитанников с юбилеем пришел депутат Думы Сургута Алексей Кучин .

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

