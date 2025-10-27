Врач-инфекционист из Сургута Ольга Самойлова выиграла федеральный конкурс

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025» в Москве вручил награду победителю Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач-инфекционист» Ольге Самойловой из Сургутской окружной клинической больницы, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ольга Самойлова посвятила медицине 47 лет. В 1980-х во время вспышки дифтерии она работала в реанимации, оказывая помощь пациентам с тяжёлыми токсическими формами заболевания. В 2009 году, занимая должность главного инфекциониста, возглавила борьбу с первой крупной эпидемией «свиного гриппа», организовав круглосуточную работу профильных специалистов и координацию противоэпидемических мероприятий.

С марта 2020 года Самойлова активно участвовала в борьбе с пандемией COVID-19: под её руководством было развернуто одно из первых и крупнейших ковидных отделений в Югре. Несмотря на управленческие обязанности, врач лично дежурила в приёмном отделении, принимая до 30–40 пациентов в сутки.

Профессиональные заслуги лауреата ранее отмечены государственными и общественными наградами: Орденом Пирогова, медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», званием «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Отдельной страницей биографии стала врачебная династия Самойловых-Кострубиных: супруг — врач-эндоскопист, дочь — кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог.

Директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов подчеркнул значимость победы для региона: «Ольга Ивановна — врач с большой буквы. Её профессиональный путь — это история подлинного служения делу и людям. Мы гордимся, что в системе здравоохранения Югры работают такие специалисты».