Дума Сургута потребовала разобраться с долгами управляющих компаний

В Сургуте накопился внушительный долг управляющих компаний перед ресурсниками − 135 миллионов рублей за тепло и воду. Об этом стало известно на заседании комитета по городскому хозяйству Думы города.

Из 29 работающих в Сургуте управляющих компаний часть платит исправно, но есть и те, кто задолжал суммы, которые уже сложно вернуть. Самая проблемная из них − «Стандарт Плюс», чей долг составляет 50 миллионов рублей, почти треть от всей задолженности.

«Это компания специализировалась на ветхом фонде, на аварийном. Часть домов уже снесли, жилфонд у нее уменьшился, но руководитель пропал год назад», − поделился заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Некоторые компании-должники зарегистрированы в Москве. Так, в пятерке крупнейших должников − управляющая компания «Запад», чей долг превышает 20 миллионов рублей.

«Как РКЦ из трех человек в московской комнате обслуживает три компании?» − возмутился заместитель директора «ГТС» Виталий Горобец.

Представитель УК «Запад» Ильяс Хусиханов объяснил, что счета компании арестованы из-за спора с подрядчиком по обслуживанию лифтов, но, по его словам, «меры предпринимаются, и после разблокировки компания начнет погашать долг».

Депутаты усомнились, что ситуация с долгами решается должным образом. Они потребовали от администрации проверить, кто стоит за компаниями-должниками, и установить, не связаны ли они между собой через одних и тех же учредителей.

«У организаций есть четко сформулированные проблемные компании, у которых задолженность растет в 2,5-3 раза. При этом они удивительным образом обслуживаются в одной финансовой структуре. Разумно задать вопрос: кто их учредители, где они зарегистрированы, есть ли между ними связь? Стоит зайти в базы данных, в том числе налоговые, и разобраться, касается ли эта проблема одной управляющей компании или это группа организаций, объединенных общими учредителями или аффилированными лицами», − обратил внимание депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

Дума поручила администрации совместно с ресурсоснабжающими организациями разработать план погашения задолженности и усилить контроль за тем, кто заходит на коммунальный рынок города.

Напоминаем, что в апреле народные избранники уже обсуждали сложное финансовое положение ряда управляющих компаний. Тогда стало известно, что общие долги сургутян за ЖКУ перевалили за миллиард рублей, при этом долги УК перед муниципальными организациями превышают 260 миллионов рублей.