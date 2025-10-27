В городской выставке социальных проектов НКО в Сургуте приняли участие 45 организаций

По итогам конкурса определены победители в ряде номинаций. В номинации «Будущее Сургута» первое место занял проект АНО «Женская оборона 86» по поддержке семей участников специальной военной операции. В номинации «Содействие победе» лидером признан проект АНО «Комитет семей воинов Отечества» Югры. В номинации «Наставники» лучшим стал проект АНО «Гуманитарный добровольческий корпус». По результатам голосования посетителей «Приз зрительских симпатий» получила АНО развитие автокультуры и автодвижения «Техно-молодежь “Авто 1”». «Специальный приз от жюри» присуждён проекту АНО Центр медицинского и социального обслуживания «Натур-сила».

В рамках мероприятия состоялся конкурс: 30 общественных организаций защитили проекты перед экспертным жюри. Среди ключевых критериев оценки — актуальность деятельности НКО. «Каждый год мероприятие радует увеличением числа участников. Можно отметить, что большая часть некоммерческого сектора занимается актуальным в наше время направлением – оказывает помощь и поддержку бойцам, их семьям и мирным жителям. Таких организаций становится все больше, что подчеркивает важность и востребованность этой деятельности», – подчеркнула начальник отдела взаимодействия с НКО комитета внутренней и молодежной политики администрации города Наталия Гневашева .

«На начальном этапе заявилось 28 организаций, но к началу выставки на стендах представлено уже более 45 участников. Для некоммерческих организаций двери администрации города всегда открыты. Кратно увеличиваем финансовую поддержку данного сектора. Если грантовый фонд в 2024 году составлял менее 3 миллионов, то сегодня – около 10 миллионов. Мы понимаем, что это необходимые инвестиции», – отметил заместитель главы города и председатель конкурсной комиссии выставки Виталий Малыхин .

В Сургуте прошла городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций при поддержке администрации и Региональной ассоциации НКО ХМАО-Югры. В этом году представлено более 50 инициатив: на стартовом этапе заявились 28 организаций, к открытию на стендах — свыше 45 участников.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен