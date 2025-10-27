Жители Сургута пожаловались на провал плитки в сквере Журналиста

После обращений горожан установили пять мусорных урн и парковку для велосипедов рядом с амфитеатром.

Между тем, в начале месяца в сквере появились новые элементы благоустройства.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию города, чтобы уточнить, почему произошел обвал и когда планируется устранение.

«Плитка просела на небольшом участке. В таком состоянии сквер еще с начала октября. Пока не устранили, но зато огородили. Интересно, почему провал образовался», ‒ поделился горожанин.

В сквере Журналиста в Сургуте частично провалилась плитка. Территорию, где произошло проседание, временно огородили металлическими барьерами. Об этом редакции siapress.ru рассказал местный житель Матвей Н.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен