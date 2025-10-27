Новый подрядчик должен завершить капитальный ремонт бассейна «Дельфин» в 2026 году

Напомним, завершить капитальный ремонт планировалось еще в мае 2025 года, однако подрядчик − компания «СпецМонтажПроект» − не справился с обязательствами. Как ранее сообщала «Сургутская трибуна», срыв сроков был связан с нехваткой строительных материалов и оборудования, производство которых приостановили из-за санкций. Несмотря на заверения подрядчика о решении проблем с поставками, работы возобновить в полном объеме так и не удалось.

«Дельфин» − один из важных спортивных объектов города, где занимаются около 1 600 юных сургутян. В мэрии рассчитывают, что обновленный бассейн откроется в 2026 году.

По его словам, готовность объекта на сегодняшний день составляет 38%. Проект капремонта будет доработан − изначально в нем не были учтены реконструкция кровли и центральной входной группы. После внесения изменений подрядчик приступит к оставшимся видам работ, включая обновление чаш бассейна и замену инженерных систем.

Бассейн «Дельфин» в Сургуте закрыт на капитальный ремонт уже почти полтора года. Контракт с прежним подрядчиком расторгнут, а работы продолжит новая компания, рассказал на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский .

