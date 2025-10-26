«Ночь искусств» в Сургуте объединит театр, живопись и археологию

В следующую субботу, 1 ноября, в Сургутском художественном музее пройдет традиционная осенняя акция «Ночь искусств в Художественном». В этом году ее девиз – «В единстве культур – сила народа». Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Гостей ждет насыщенная программа, объединяющая поэзию, театр и живопись. Сургутяне смогут попасть на поэтическую экскурсию по выставке Виктора Бухарова с участием актеров музыкально-драматического театра, посетить арт-встречу с художником Александром Александровым, а также поиграть в популярные настольные игры.
По традиции посетители смогут пройти интерактивные экскурсии, побывать на творческих мастер-классах и игровых занятиях для детей и взрослых, а также увидеть все действующие экспозиции музея:
- «Они были первыми» – графика Виктора Бухарова;
- Персональная выставка Александра Александрова – пленэрная живопись;
- «Кукляндия. Новое пространство» – авторские куклы и мишки Тедди;
- «PROОбразы» – археологические предметы из собрания музея;
- «АРХЕОАрт» – современные скульптуры по мотивам археологических находок;
- «Семь ликов ЯХа» – тактильные копии артефактов III-XIV веков.
Стоимость посещения: 250 рублей для детей и 300 рублей для взрослых. Дети до трех лет смогут попасть бесплатно. Также возможна оплата по «Пушкинской карте».
Акция пройдет в Музейном
центре с 18:00 до 21:00 по адресу: 30 лет Победы, 21/2, третий этаж.
Билеты доступны на сайте. Телефоны для справок: 51-68-10, 51-68-11.