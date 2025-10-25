Более полутора тысяч деревьев и кустарников появились в Сургуте за год

В Сургуте подходит к концу масштабная экологическая акция по посадке деревьев. Вчера, 24 октября, на улице Островского около 60 активистов, волонтеров и представителей молодежных объединений высадили более 30 саженцев, сообщили в администрации города.
Акция длилась месяц и объединила десятки сургутян. За это время на 43 городских локациях появилось более тысячи новых деревьев, в том числе 350 хвойных. Среди посаженных пород – лиственница, сирень, яблоня, клен, пихта, сосна и рябина.
К озеленению присоединились управляющие компании и застройщики, а площадками для высадки стали парки, скверы и центральные улицы города.
Всего в этом году сургутяне высадили около 1 600 саженцев и благоустроили более 60 территорий. Перед наступлением зимы специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» проведут подготовку растений к холодам: укрепят стволы, произведут подвязку и полив, чтобы деревья благополучно перенесли морозы.
