Школа №8 в Сургуте встретила учеников новыми классами и спортплощадкой

Вчера, 24 октября, в Сургуте после капитального ремонта открылась школы № 8 имени А. Н. Сибирцева. Строители торжественно передали директору учреждения символический ключ от здания, а дети впервые зашли в обновленные классы, рассказал глава города Максим Слепов в своих соцсетях.
«За год с небольшим школа преобразилась кардинально с привлечением средств муниципалитета, региона и национального проекта «Молодежь и дети». Пожелал ребятам и учителям наполнить новое пространство таким же ярким содержанием – успехами в учебе и спорте, дружбой, уважением, радостью», – написал мэр.
Напомним, после ремонта на территории школы появилась новая спортивная площадка с резиновым покрытием и тренажерами, обновленные места для общения, творчества и спорта, а также цифровые лаборатории для естественно-научных дисциплин.