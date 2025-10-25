Опасные тополя напротив «Сити-Центра» в Сургуте спилили ради безопасности горожан

На прошлой неделе, 17 октября, жители Сургута заметили, что напротив торгового центра «Сити-Центр» на проспекте Ленина спилили несколько деревьев. У большинства горожан это вызвало возмущение. Однако, тополя необходимо было спилить из-за их аварийного состояния и угрозы прохожим и транспорту, сообщили корреспонденту siapress.ru в администрации города.

«Это аварийные растения высотой более восьми метров, с многочисленными морозобойными трещинами и наличием сердцевинной гнили.Древесина тополя является достаточно хрупкой из-за низкой плотности и высокой влажности. По этим причинам могут произойти облом крупных ветвей, слом ствола при высокой ветровой нагрузке. При наличии повреждений у деревьев развивается сердцевинная гниль, что способствует разрушению ветвей и ствола изнутри. Это повышает риск того, что дерево просто не выдержит сильного порыва ветра и может упасть», – пояснили власти Сургута.

В мэрии также добавили, что после вырубки на месте старых деревьев высадили кустарники сирени.