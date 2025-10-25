Принять снег от управляющих компаний может лишь один полигон

До зимнего сезона в Сургуте остаются считанные недели, но город фактически входит в него с одним работающим частным снежным полигоном. Об этом стало известно на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Сургута.

Как рассказал директор управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин, из трех частных площадок, предназначенных для складирования снега, готов к работе только один полигон – на улице Аэрофлотской. Остальные, по его словам, не заключают договоров с подрядчиками, и в итоге управляющие компании не могут заключить контракты на механизированную уборку дворов.

«Ситуация серьезно обострилась в этом году. Если наступит коллапс со снегоуборкой, мы будем отвечать за это», − подчеркнул Русин.

В департаменте городского хозяйства уточнили, что из оставшихся трех полигонов один − компании «Дорремтех» − функционирует, но принимает только снег с городских дорог, то есть с управляющими компаниями не работает.

Еще два полигона − на Заячьем острове и в районе базы «Беркут» − действительно не готовы. На последнем нужно пройти процедуру перезаключения договора аренды, для чего проводится комплексная экспертиза. Однако по площадке на Заячьем острове ситуация сложнее: она может не открыться вовсе.

«Имеется решение суда по иску природоохранной прокуратуры, которая обращалась о восстановлении целостности обвалования. Владелец полигона − компания «Партнер». Когда наступает весна, они целенаправленно разрушают обваловку, и весь этот таящий снег попадает в близлежащий водоем, − пояснил начальник контрольного управления администрации Сургута Алексей Ильиных.

Главная проблема, по словам коммунальщиков, в том, что один полигон на Аэрофлотской не справится с объемами снега. Он расположен в 13 километрах от города, дорога туда постоянно загружена, а очередь на разгрузку достигает двух часов.

Парламентарии назвали ситуацию крайне тревожной. Депутат Владимир Болотов предложил провести внеочередной комитет по городскому хозяйству, чтобы рассмотреть вопрос подробно и составить календарный график ввода полигонов в эксплуатацию.

«Мы вступаем в зиму фактически с одним работающим полигоном. Все остальные говорят, что, в принципе, могут принимать снег, но, конечно, есть нюансы. Остается одна площадка, которая, мягко говоря, не самая удобная в транспортном отношении, особенно для восточной части города. Я считаю это предвестниками чрезвычайной ситуации. Почему? Потому что у нас нет моратория на исполнение правил благоустройства, и завтра контрольное управление пойдет штрафовать. Их не будет интересовать, сколько часов машина простояла в очереди и почему она в день может сделать только одну ходку. Они выполняют свою работу. А в то же время город, по сути, не провел подготовку снежных полигонов к зиме. Поэтому я предлагаю собрать всю информацию по каждому полигону − подробно, с конкретным календарным графиком, когда он будет введен в работу», − заявил народный избранник.

В администрации Сургута сообщили, что на следующей неделе состоится совещание с участием всех заинтересованных сторон. По его итогам будет подготовлен план по вводу оставшихся площадок. Депутаты взяли вопрос под контроль − в ноябре пройдет внеочередное заседание комитета по городскому хозяйству.

Между тем, напомним, что в Сургуте завершили подготовку городских коммунальных и дорожных служб к зимнему периоду. На содержание улично-дорожной сети, тротуаров и внутриквартальных проездов заключено пять муниципальных контрактов. Для уборки снега в обычных условиях будет задействовано около 180 единиц спецтехники, а в периоды интенсивных снегопадов количество машин увеличат до 260.