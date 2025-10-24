За пять лет в Сургуте стало на 28 тысяч больше избирателей

Согласно закону, новая схема должна быть утверждена не позднее чем за девять месяцев до дня голосования, то есть до 18 декабря 2025 года. А сами выборы депутатов Думы Сургута восьмого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.

После анализа текущей ситуации специалисты ТИК определили, что изменения потребуются в 13 избирательных округах. Постановление с новой схемой планируется утвердить в начале ноября, а уже в конце месяца документ представят депутатам Думы города.

Согласно избирательному законодательству, среднее количество избирателей на один округ должно составлять 11 261 человек, при этом разница между округами не должна превышать 10%. Сейчас из этой нормы выходят девять округов.

«У нас с вами впереди большие четырехуровневые выборы. Мы с вами будем избирать депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, депутатов Тюменской областной думы, депутатов Думы ХМАО и депутатов Думы города Сургута уже восьмого созыва», − напомнила она.

Необходимость пересмотра схемы связана с ростом численности горожан, обладающих правом голоса. Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина , за последние пять лет количество избирателей в Сургуте увеличилось на 28 тысяч человек.

В Сургуте готовят новую схему одномандатных избирательных округов к выборам депутатов Думы города восьмого созыва. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

