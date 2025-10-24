В Думе Сургута спорят о будущем недостроенного морга: продать, снести или отдать под СурГУ

Недостроенное здание морга на улице Каролинского, которое стоит на консервации уже около 20 лет, вновь стало предметом обсуждения в Думе Сургута. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по городскому хозяйству.

Как рассказал заместитель главы города Алексей Фокеев, администрация предлагает передать объект в собственность округа. После проведения экспертизы станет ясно, можно ли использовать строение. Если оно будет признано непригодным, здание снесут, а на его месте планируется возвести корпус медицинского колледжа Сургутского государственного университета.

По словам Фокеева, предварительная договоренность с университетом и правительством округа уже достигнута. Он отметил, что новый корпус будет логично вписываться в медицинский квартал, расположенный в этом районе: рядом находятся Центр охраны материнства и детства, Станция скорой помощи, Станция переливания крови и участок под строительство новой поликлиники.

Однако не все депутаты поддержали идею сноса. Так, Владимир Болотов напомнил, что здание строилось за счет бюджетных средств − на его возведение было потрачено около 180 миллионов рублей, а снос может обойтись еще примерно в 100 миллионов.

«Если нам дадут эти деньги на снос, то где-то уменьшат финансирование. Думаю, подходы у округа не изменились. И если мы 100 миллионов потратим из окружного бюджета на снос, то где-то мы 100 миллионов недополучим», − высказал свое мнение парламентарий.

Его поддержал депутат Евгений Барсов, чья компания участвовала в строительстве объекта.

«Я сам когда-то принимал участие в строительстве этого объекта. Его заморозили из-за того, что были большие финансовые трудности в округе. Но проект хороший, строили качественно. Даже если бы он все это время стоял до первого этажа в воде, с ним бы ничего не случилось. Поэтому не надо рушить. Речпорт, к примеру, развалили, взамен ничего не поставили. Сколько еще в городе таких мест, которые хотят снести. Тот же кинотеатр «Аврора» в центре города. Сколько говорили, что оно вот-вот рухнет. Нет, стоит. Или кинотеатр «Рубин» − здание используют по мере возможности, и оно не портит облик города. Поэтому я думаю, что сооружение морга можно продать, оно не разваливается», − заявил Барсов.

При этом депутаты предложили альтернативу − рассмотреть возможность строительства медколледжа на свободном участке рядом с главным корпусом СурГУ, где уже есть дороги и коммуникации.

В результате обсуждения народные избранники поручили администрации города проработать вариант реализации недостроенного здания, сохранив назначение земельного участка «под медицину». Одновременно чиновникам рекомендовано рассмотреть другие площадки для строительства корпуса медколледжа, включая территорию рядом с главным корпусом СурГУ.

Кроме того, на заседании комитета обсудили строительство ритуального зала. Как сообщили специалисты департамента архитектуры и градостроительства, он появится в 49-м микрорайоне рядом с тубдиспансером. Площадь сооружения составит около 19 тысяч квадратных метров. Инвестор уже определен − компания «Северный похоронный дом» получила участок в аренду сроком на 10 лет. По условиям соглашения, ритуальный зал должен быть построен не позднее 2027 года.

Напоминаем, ранее город планировал построить два ритуальных комплекса. Первый рядом с тубдиспансером и будущим моргом. Второй комплекс (15 тыс. кв. м) − рядом с Чернореченским кладбищем.