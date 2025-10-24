До 7 ноября в Сургуте возможны изменения качества воды

Жителей просят обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний или напрямую в Горводоканал при появлении жалоб на качество воды. Заявки принимаются по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через форму на сайте .

«Город растет, строятся новые жилые комплексы и микрорайоны. По обращению застройщика нашим предприятием выполняются мероприятия по постепенному выводу из эксплуатации водопровода диаметром 400 миллиметров вдоль улицы Ивана Захарова. Из-за изменений в гидравлических режимах возможно кратковременное ухудшение качества воды в ближайших микрорайонах», − пояснил специалист.

Главный инженер СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов добавил, что подключение нового микрорайона приведет к изменению направления течения воды и скоростей на сетях:

Как уточнил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский , отключения воды для жителей ближайших домов не планируются. Однако восточные и северо-восточные районы города могут столкнуться с кратковременным ухудшением качества воды.

В Сургуте специалисты «Горводоканала» подключают к централизованному водоснабжению новый жилой комплекс в 30А микрорайоне на улице Ивана Захарова. Работы будут продолжаться до 7 ноября.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

