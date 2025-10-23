Сургутский аэропорт переходит на зимнее расписание

Аэропорт напоминает: в расписании авиакомпаний возможны изменения. Актуальная информация — на сайтах перевозчиков и на сайте аэропорта airport-surgut.ru.

Среди популярных международных направлений — Дубай и Пхукет: Utair продолжит рейсы в Дубай по субботам, с 23 ноября Azur Air запустит прямые рейсы на Пхукет на широкофюзеляжных Boeing 767-300 (до 336 пассажиров). Также доступны Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент и Худжанд. Самую широкую географию традиционно обеспечивает Utair — 24 направления.

Ежедневно доступны рейсы в Москву (Внуково, Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Махачкалу, Новосибирск, Тюмень и Уфу. В Краснодар — два раза в неделю, по вторникам и пятницам (вылет из Сургута в 08:40, прибытие обратно в 19:45). Направление в Казань обслуживает Utair по пятницам и воскресеньям; с 28 октября к нему присоединится «Икар» (Pegas Fly) с рейсами по вторникам и субботам (вылет из Сургута в 04:15, прилёт — в 03:00). В Сочи — пять раз в неделю: по пятницам, средам и субботам рейсами Utair, по четвергам и воскресеньям — Nordwind.

Сургутский аэропорт с воскресенья, 26 октября, переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2026 года. Запланированы регулярные рейсы по 37 направлениям, из них семь — международные. Полёты выполнят 13 авиакомпаний; маршрутная сеть сохранена в полном объёме, сообщает пресс-служба предприятия.

В зимнем расписании сургутского аэропорта — рейсы по 37 направлениям, из них семь — международные

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

