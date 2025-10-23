В Сургуте стартовал прием заявок на субсидии для социального бизнеса

Примером использования мер поддержки является сургутский завод металлоконструкций «СварСиб»: объём возмещённых затрат превысил 2 млн рублей. «Стабильно растем, внедряя новые технологии и современное оборудование. Не в первый раз пользуемся поддержкой Администрации города. Используем ее для погашения коммунальных услуг и затрат на приобретение оборудования. Эта поддержка очень важна для предпринимателей, мы с благодарностью её принимаем», – отметил директор предприятия Айрат Шигапов .

Меры реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На субсидии бизнесу в 2025 году запланировано свыше 65 млн рублей, из них около 40 млн – на возмещение уже произведённых затрат. Получателями могут быть компании из производственной и социальной сфер, а также туризма, ИТ и научных разработок.

«На сегодняшний день подано более 20 заявок, но ожидаем гораздо большее количество обращений. В этом году ввели новые субсидии для социальных предпринимателей и предпринимателей сферы креативных индустрий», – подчеркнула начальник отдела аналитики и поддержки предпринимательства управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации города Елена Бедарева .

Параллельно продолжается набор на субсидии для производственного сектора — до 1,5 млн рублей. Поддержка доступна компаниям от пищевого производства до лёгкой промышленности. Срок подачи заявок — до 26 октября.

В Сургуте стартовал приём заявок на новые субсидии для социального бизнеса: в 2025 году социальные предприниматели могут получить до 1 млн рублей на покупку оборудования и мебели, обучение персонала, оплату аренды и коммунальных услуг. Заявки принимают до 9 ноября, сообщает администрация Сургута .

Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

