В Сургуте идет подключение части остановок к электричеству

В Сургуте в преддверии зимы подключают к электроснабжению новые остановочные павильоны закрытого типа. До конца месяца к сети подсоединят 31 комплекс, к началу декабря планируется обеспечить электричеством все новые тёплые остановки, пишет «Стройкомплекс Югры».

Сейчас в городе 143 современных утеплённых павильона, 63 из них установлены в этом году. На 40 объектах действует круглосуточное питание по отдельному кабелю, ещё около 40 подключены временно — от уличного освещения. В таких пунктах обогреватели, камеры и табло работают с вечера до утра. Задача городских служб — перевести все тёплые остановки на режим 24/7.

Директор дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Сургута Роман Богач отметил, что повсеместная установка закрытых павильонов не всегда оправдана: «Все, наверно, не нужны. У нас просто часть остановок работает только на высадку. То есть автобус доходит в направлении конечной. И есть такие остановочные пункты, на которых люди не ждут, потому что до конечной остаётся одна остановка. Но даже на эти остановки глава поручил нам в любом случае установить, не тёплые пока, такие средние по возрасту, но в хорошем состоянии остановочные павильоны».

По информации администрации, в 2026 году планируется приобрести ещё 50 комплексов нового образца, в первую очередь для участков с высоким пассажиропотоком. Каждый павильон оснащается двумя инфракрасными обогревателями, лавочками, видеонаблюдением и информационным табло. Исправные демонтированные конструкции перенаправляют на площадки, где ранее не было остановок, что позволяет постепенно улучшать качество транспортной инфраструктуры.