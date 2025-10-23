Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

25 октября
Премьера концертной программы Jazz-n-roll
Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.
Уникальное музыкальное событие ждет ценителей джаза и рок-н-ролла в Сургуте! В одном концерте выступят две яркие фигуры отечественной сцены: народный артист России, пианист-виртуоз и композитор Даниил Крамер и пианист Денис Мажуков.
Программа концерта разделена на два отделения: в первом вас ждет энергетика ритм-энд-блюза и буги-вуги в исполнении бэнда Мажукова, усиленная мощным звучанием хоровой капеллы «Светилен» в специальном проекте «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!». Второе отделение превратится в диалог двух мастеров – Даниил Крамер и музыканты представят изысканную программу на двух роялях, от классических джазовых стандартов до авторских сочинений и зажигательных рок-н-роллов.
Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 100 рублей. 12+
Карт-бланш. Выступления молодых сургутских музыкантов с разговорами
Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.
Фестиваль современной музыки в «Стерхе» завершается музыкой исполнения и сочинения молодых и горящих музыкантов, разговорами с ними! Открытый финал фестиваля... после которого сургутянам проанонсируют следующий фестиваль «Мир звучит» 2026 года!
Телефон для справок: 350-978. Цена билета: 400 рублей. 12+
Мастер-класс по раскрытию голоса от Middleshaman
Место проведения: Культурные центр «Порт», улица Майская, 10. Время проведения: 14:00-16:00.
Хотите раскрыть свой настоящий голос и услышать магию этнической музыки? Вас ждет мастер-класс от профессионального вокалиста, мультиинструменталиста, исполнителя этнической музыки из Санкт-Петербурга Middleshaman. Сначала – интерактивное занятие, где вы снимете голосовые зажимы и поймете, что петь может каждый. А после – гипнотический концерт: завораживающее пение, этнические флейты, варганы и гитара. Погружение в звук и раскрытие себя – в один день!
Телефон для справок: 8 (3462) 24-25-62. Цена билета: 400 рублей. 12+
Открытый микрофон в Невесомости
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.
Этот вечер будет традиционным: вновь выступят только-только собравшиеся коллективы на своем дебютном выступлении и уже частые гости микрофона, полюбившиеся аудитории мероприятия. Откроем небольшую тайну - кто точно выступит в этот вечер: соло частого гостя ОМа, МИКРОБа, Тимура Гулова и ВПОИСКЕСЕБЯ, молодые группы GEDATERA и SPLASH, и впервые выступит группа ONEAS.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета до мероприятия − 300 рублей, в день мероприятия − 500 рублей. 16+
26 октября
Концертная программа для детей «Рисуем музыку. Осень»
Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 10:00 и 12:00.
Концерт, где дети не слушают, а рисуют музыку! Струнный квартет Perfecto исполнит осенние классические мелодии, а юные зрители смогут сразу перенести свои эмоции на бумагу. Это интерактивное путешествие в мир искусства ждет вас в филармонии. Давайте вместе нарисуем осень!
Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. 6+
Игорь Николаев. Лучшие и новые песни