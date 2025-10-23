В галерее «Стерх» за месяц прошло восемь концертов с участием музыкантов из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Сургута

В галерее «Стерх» завершается Фестиваль современной музыки «Мир звучит», проходящий при поддержке гранта Губернатора Югры. Беспрецедентное для Сургута погружение в музыку современных композиторов – восемь концертов за месяц!

Музыканты Новосибирска, Санкт-Петербурга и Сургута исполняют интересную и необычную музыку: программы «Чувственная простота», «Экскурсии», «Дух дышит, где хочет», «Шуберт как фантазия», «Механизмы нежности»… Каждый концерт музыкантам кажется лучшим, а слушатели отмечают теплоту и атмосферу концертов-«галерейников».

23 октября – «Композиторы в позе лотоса». Вечер начинается с лекции Вероники Шитовой «Минимализм» (паблик-ток, лекции – новшество в программе фестиваля), затем «контрастный душ» – электр-нойз-импровизация группы «Очки Здоровья» («Звуковые пейзажи Югры») и затем все стихает, кроме завораживающих звуков рояля – минималисты-классики и редкая музыка «советского минимализма» (было и такое). Выступят пианистки Юлия Напольских и Светлана Зуева.

25 октября – «Карт-бланш». В Сургуте все больше играют музыку современных композиторов, сочиняют молодые авторы. На концерте слушаем новую музыку и говорим с молодыми музыкантами. Это – открытый финал фестиваля «Мир звучит». Что будет через год, на Третьем фестивале – расскажет в конце вечера куратор и композитор Сергей Зятьков.