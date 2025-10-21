В травмбольницу Сургута поступили первые пациенты, упавшие на льду

В Сургутской травматологической больнице сообщили о первых пострадавших от гололёда. Несмотря на то что количество обратившихся пока невелико, среди них уже есть пациенты с тяжёлыми переломами, требующими хирургического вмешательства.

Как рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Сергей Глиняный, сейчас в стационаре проходит лечение 26-летняя жительница Сургута, получившая сложный внутрисуставной перелом голеностопа.

«Такой перелом чреват инвалидизирующими последствиями, поскольку грубо нарушает опорную и биомеханическую функцию конечности, лишая человека возможности передвигаться без внешней опоры. Консервативное лечение неэффективно. Операция же позволит пациентке в кратчайшие сроки вернуться к труду и привычной жизни без рисков осложнений», — отметил врач.

Среди пострадавших есть и представители группы риска — пожилые люди. В больницу доставлена 71-летняя женщина с переломом шейки бедра. Без операции, подчеркнули специалисты, такие пациенты фактически оказываются прикованы к постели.

«Пациентов этой категории мы оперируем в первые двое суток, чтобы избежать опасной гиподинамии, связанной с ограничением двигательной активности», — пояснили в учреждении.

Медики напоминают сургутянам о необходимости соблюдать меры предосторожности в условиях гололёда:

не спешить и закладывать дополнительные 5-10 минут на дорогу;

держать руки свободными, чтобы при падении можно было удержать равновесие;

выбирать обувь с нескользящей подошвой и глубоким протектором;

использовать специальные противоскользящие накладки на обувь;

пожилым людям рекомендуется пользоваться тростью или палками для скандинавской ходьбы.

Врачи отмечают, что зимний сезон — период повышенного уличного травматизма, и настороженность в эти месяцы помогает избежать серьёзных последствий. «Запоминаем и приспосабливаемся — это наша реальность на ближайшие полгода», — подчеркнули в Сургутской травмбольнице.