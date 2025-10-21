В Думе Сургута обсудили результаты и планы по ремонту спортивных сооружений

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,3582   EUR  94,3845  

Новости

  • ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    Сегодня в 15:13
    2 0
  • В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее

    В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее

    Сегодня в 14:51
    81 0
  • В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

    В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

    Сегодня в 14:29
    101 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Сегодня в 13:46
    139 0
  • В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

    В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

    Сегодня в 13:41
    131 0 
  • ​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого

    ​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого

    Сегодня в 13:12
    173 0
  • Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя

    Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя

    Сегодня в 12:17
    212 0
  • ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов

    ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов

    Сегодня в 11:57
    243 0
  • ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

    ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

    Сегодня в 11:22
    222 0
  • ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    20 октября в 20:21
    494 0
  • ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    20 октября в 20:04
    482 0
  • ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    20 октября в 19:54
    492 0
  • ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    20 октября в 19:43
    478 1
Больше новостей
Ваше отношение к аренде жилья:
Комментировать
0
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:

Правильно, мера была жесткая 9.3%

Неправильно, мера была мягкая 51.2%

Неправильно, мера была оптимальная 11.6%

Все равно 27.9%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

В Думе Сургута обсудили результаты и планы по ремонту спортивных сооружений

В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой
Фото: Дума Сургута

В Сургуте завершают капитальный ремонт спортивных сооружений, запланированных на 2025 год. Работы велись на пяти объектах крытого типа. На эти цели из городского бюджета направили почти 22 миллиона рублей. Об этом стало известно на заседании комитета Думы города.

Как сообщил депутатам заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский, четыре объекта уже полностью обновлены.

«Что касается спортивной школы олимпийского резерва «Ермак», она находится на завершающем этапе. Ремонт планируется закончить до конца октября», − рассказал он.

На следующие годы у города планы масштабнее. С 2026 по 2028 год предстоит капитально отремонтировать еще 17 спортивных сооружений. Шесть из них уже обеспечены финансированием на сумму около 30 миллионов рублей. Для оставшихся одиннадцати требуется дополнительное финансирование − порядка 58 миллионов рублей.

В администрации города рассматривают вариант софинансирования с округом, однако, по мнению депутатов, этого недостаточно.

«Понятно, что выделяемых с бюджета средств недостаточно для решения проблемы с ремонтом спортивных сооружений. Но ранее депутаты предлагали администрации города активно заниматься привлечением сторонних инвестиций через различные механизмы. По-другому данный вопрос не решить. Это механизм надо проработать» − подчеркнул заместитель председателя комитета по социальной политике Дмитрий Нечепуренко.

Тем не менее, депутаты положительно оценили отчет департамента городского хозяйства и отметили, что администрация выполнила их рекомендации, создав рабочую группу по определению очередности капитальных ремонтов спортивных объектов. В ее состав вошли депутаты Сергей Парфенов и Денис Синенко.

При этом парламентарии обратили внимание, что участие депутатов должно быть не только при определении приоритетов капитальных ремонтов, но и при планировании текущих ремонтов спортивных учреждений.

Напоминаем, что весной в Думе также обсуждали строительство объектов спорта по концессии. С помощью этого механизма планировалось построить четыре спортивных учреждения: это спорткомплекс в микрорайоне «А», спортзал в 30А микрорайоне, спорткомплекс в хоззоне на улице Маяковского, а также спорткомплекс в хоззоне с искусственным льдом.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:29, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

