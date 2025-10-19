В 2026 году в сургутском крематории могут установить вторую печь и построить новую стену колумбария

В 2026 году в крематории Сургута планируют провести внутренние ремонты и установить вторую кремационную линию. Об этом сообщил siapress.ru директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

«В 2026 году мы планируем провести работы по покупке, приобретению второй модульной печи. То есть планируется пристрой рядом с действующим крематорием и установка второй конвенционной линии. Это снимет нагрузку на действующую кремационную линию», − рассказал он.

По его словам, сургутский крематорий остается востребованным не только среди жителей города, но и всего округа. До 2024 года он был единственным в пределах Тюменской области и принимал тела не только из ХМАО, но и из ЯНАО и Томской области.

«Еще семь лет назад у нас было около 500-600 кремаций в год. Сейчас, за 10 месяцев, уже свыше тысячи. Спрос растет, и установка второй печи просто необходима. Она позволит проводить техническое обслуживание без остановки процесса и не направлять тела в другие города», − отметил Фурив.

Помимо этого, учреждение занимается вопросом расширения колумбария. Сейчас все ячейки в действующей стене уже заняты.

«На данный момент, к сожалению, мы не можем предоставлять места для хранения урн с прахом, в связи с тем, что уже закончились места. Да, ведется работа по определению участка на кладбище, точнее он практически уже определен. Также будут проведены в 2026 году технические работы. Обязательно покажем проект, когда он будет готов», − добавил директор.

Напоминаем, в Сургуте завершили масштабные работы по ремонту городского крематория. Впервые за 20 лет здание привели в порядок: заменили кровлю, утеплили стены и облицевали керамогранитом.