Жители Сургута жалуются на скачки цен на бензин в начале октября

Жители Сургут продолжают жаловаться на резкий рост цен на бензин. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-95 превысила 80 рублей, а на отдельных заправках зафиксированы цены до 86 рублей за литр. Это фактически сравнялось с текущим курсом доллара, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

«С неделю-две назад цена была на 5-10 рублей ниже. И сейчас резко цены подскочили. Где подорожало – теперь пробки. На «Газпроме» и «Лукойле» пока остались в норме цены. А на мелких, например, в «Югра», «Эталон» взлетели с 72 до 82, плюс-минус», – рассказал корреспонденту siapress.ru сургутянин Кирилл Д.

«Съездил на разведку, посмотрел цены на бензин. «Эталон» на улице 30 лет Победы – 85 рублей за 95-й бензин. Потом «Эталон», уже на другой улице, – 75 рублей. «Югра» – 75 рублей. Малоизвестная заправка, где всегда дешевле всего, – тоже 75 рублей. «Газпром» – 62 рубля. «Лукойл» – 67 рублей. Это все – 95-й бензин», – также уточнил наш читатель Дамир К.

По мнению некоторых автомобилистов, скачок цен может быть связан с закупками топлива по биржевым ценам.

«Вчера заправлялся на «Газпромнефти» по адресу: г. Сургут, ул. Рационализаторов, 26. Была небольшая очередь, через 20 минут подъехал к колонке. 95-й бензин там стоил 63,09 рубля за литр. 92-й – 59,13 рубля. Цены на бирже взлетели, вот частным заправкам и приходится закупать топливо по биржевым ценам. Проезжал мимо «Эталона», видел цену на 95-й – 86 рублей за литр. А те заправки, у которых есть собственные НПЗ, цены не взвинтили – «Лукойл», «Газпромнефть» и так далее», – написал в комментарии К-Информ Виталий Т.

Тем не менее, по данным Тюменьстата, ситуация выглядит гораздо более стабильной. Согласно отчету за период с 7 по 13 октября, средняя цена АИ-92 в Югре увеличилась с 61,88 до 62,21 рубля за литр, а АИ-95 – с 66,72 до 67 рублей. Бензин марки АИ-98 и выше, напротив, практически не изменился в цене: 84,08 против 84,14 рубля.

В Сургуте, согласно этой же статистике, цены не изменились:

АИ-92 – 61,94 рубля за литр (без изменений),

АИ-95 – 66,90 рубля (без изменений),

АИ-98 – 82,41 рубля (также без изменений).

В то же время, в столице региона – Ханты-Мансийске – цены заметно выросли. Например, бензин АИ-95 там подорожал с 69,76 до 70,45 рубля.

На фоне обеспокоенности граждан вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен нефтепродуктами, и спрос на топливо, наоборот, снижается. Он добавил, что рост цен связан с общим уровнем инфляции.

«Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. <…> Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов», – пояснил Новак в интервью «России 1».