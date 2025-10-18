Новый ЖК на улице Ивана Захарова в Сургуте подключат к водопроводу без отключений

С 20 октября по 7 ноября в Сургуте пройдут работы по подключению нового жилого комплекса в 30А микрорайоне на улице Ивана Захарова к системе водоснабжения. Об этом сообщили в Горводоканале.

«В связи с необходимостью подключения строящегося объекта «Жилая застройка в мкр.30А» на ул. Ивана Захарова, специалисты СГМУП «ГВК» с 20 октября по 7 ноября произведут отключение водопровода Ду-400 от ВК Университетская до ВК ул. И. Захарова, 10. Подключение к водопроводным сетям является обязательным условием для строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Без доступа к централизованному водоснабжению невозможно обеспечить комфортное проживание и соблюдение санитарных норм», – говорится в сообщении.

Работы пройдут без отключения воды для остальных потребителей. Однако в ближайших микрорайонах возможно кратковременное ухудшение качества воды – из-за изменения направления потока в сетях. Если результаты лабораторных проверок покажут отклонения, сети промоют повторно.

Жителей просят обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний или напрямую в Горводоканал при появлении жалоб на качество воды. Заявки принимаются по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через форму на сайте.