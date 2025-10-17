​В аэропорту Сургута установили питьевые фонтанчики и кулеры с бесплатной водой

В сургутском аэропорту появились зоны, где пассажиры могут бесплатно набрать питьевую воду. Фонтанчики и кулеры установлены после проверки, проведённой Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая заподозрила аэропорт в завышении цен на воду, пишет «Сургутская трибуна».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в накопителе зоны вылета внутренних линий теперь установлен фонтанчик с питьевой водой. «Каждый путешественник может утолить жажду перед полётом. Фонтанчик оснащён двумя уровнями подачи воды, поэтому пользоваться им удобно и взрослым, и детям», — уточнили в аэропорту.

Кроме того, на первом и втором этажах международного сектора размещены кулеры, доступные всем пассажирам, ожидающим вылет.

Ранее бесплатная вода предоставлялась только в комнате матери и ребёнка и была доступна исключительно пассажирам с грудными детьми. Теперь доступ к питьевой воде есть у всех посетителей аэропорта.