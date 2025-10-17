В центре Сургута порубили деревья напротив ТЦ «Сити-Центр»

В центре Сургута, напротив торгового центра «Сити-Центр», спилили деревья. Фотографии в редакцию siapress.ru прислала жительница города Елена Г., ставшая свидетелем работ.

«Вклад в озеленение города... Даешь пустыню!», − прокомментировала она снимки, на которых видно: несколько деревьев спилены, а место вырубки огорожено лентой, кругом разбросаны ветки и спиленные стволы.

Как уточнил наш читатель, Геннадий Т., часть насаждений в этом месте убрали еще летом: «Так это они остатки снесли».

Что стало причиной вырубки − пока неизвестно. Редакция siapress.ru направила запрос в пресс-службу администрации Сургута с просьбой пояснить ситуацию.