17 октября в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» начался средний ремонт энергоблока №2 ПСУ-810 МВт. Протяженность ремонта 60 суток. Основной объем работ связан с устранением замечаний по результатам экспертиз промышленной безопасности. Из оборудования на энергоблоке будет заменен тройник узла объединения острого пара: один из самых высоконагруженных элементов котла. Кроме того, энергетики поменяют отдельные элементы трубопроводов. В том числе – трубопровода дренажей высокого давления, сброса пара в конденсатор и прогрева трубопровода горячего промперегрева. Также будут заменены и отводы на трубопроводе горячего промперегрева, 7 из них сортамента 426х18, и 8 сортамента 277х11 см.

Помимо перечисленных работ во время ремонта энергоблока №2 будут производиться вырезки образцов поверхностей нагрева котла для оценки их остаточного ресурса.

Также на энергоблоке выполнят виброналадочные работы, работы на системе регулирования и смазки, проверят подшипники. На генераторе снимут торцевые щиты, осмотрят лобовые части и устранят обнаруженные дефекты.

Среди работ по вспомогательному оборудованию предстоит выполнить замену электродвигателя дымососа. Это последний из 12 подлежащих замене в рамках программы технического перевооружения. Таким образом задача по их полному обновлению в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» будет полностью выполнена.