Восточная часть Сургута получит новый импульс развития благодаря второму мосту через Обь

Открытие второго мостового перехода через Обь имеет стратегическое значение не только для Сургута, но и для всей сургутской агломерации. Об этом заявил глава города Максим Слепов, подчеркнув, что восточная часть Сургута уже сейчас становится драйвером роста, а новый мост открывает широкие перспективы для ее дальнейшего развития.

По словам градоначальника, инфраструктурное развитие города теперь строится с учетом появления нового моста, который значительно улучшил транспортную доступность. Это расширяет рынок труда, объединяет рынок недвижимости и создает новые рабочие места как в самом Сургуте, так и в Сургутском и Нефтеюганском районах, а также в Пыть-Яхе.

Особую гордость вызывает тот факт, что объект сдан на полтора года раньше установленного срока — не в 2027-м, как планировалось, а уже в 2025 году. В строительстве принимали участие крупнейшие дорожно-строительные компании Сургута, такие как «Автодорстрой» и «ЮВиС». Это стало достойным подарком к профессиональному празднику дорожников, отметил глава города.

Мост имеет важное значение и для других территорий Югры. Так, путь из Ханты-Мансийска в Нижневартовск стал короче примерно на 100 километров. Транзитному транспорту больше не требуется пересекать Сургут, что снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Новая трасса открыла прямой путь на Ямал и стала частью стратегического маршрута в Арктику, подчеркнул Максим Слепов.

Он также отметил, что уже в следующем году начнется активная застройка восточной части города. Идет строительство дорог, которые свяжут Нижневартовское шоссе с ГРЭСовским кольцом и обеспечат выход на Тюменский тракт. Параллельно ведется ревитализация промышленной зоны — на ее месте появится новая жилая застройка.

«Сегодня этот мост явился действительно важным подарком для Сургута в год 60-тилетия присвоения ему статуса города. И что самое важное, мы продолжаем традиции комсомольских строек — на территории Сургута их было шесть. Благодаря им произошло возрождение нашего города 60 лет назад. И в этом году, что очень важно, в строительстве моста принимали около 200 студентов из 13 регионов России», — подчеркнул глава города.

В завершение мэр выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и губернатору Югры Руслану Кухаруку за поддержку этого проекта, без которой реализация такого масштабного инфраструктурного объекта была бы невозможна.