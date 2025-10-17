Заместитель главы Сургута станет участником фестиваля «100 лучших просветителей УрФО»

Заместитель Главы Сургута Виталий Малыхин представит Югру на первом фестивале «100 лучших просветителей УрФО». Мероприятие пройдёт с 14 по 16 ноября в Челябинской области и соберёт ведущих лекторов Российского общества «Знание» со всего Уральского федерального округа, включая представителей Ханты-Мансийского автономного округа.

Фестиваль станет площадкой для обмена опытом между просветителями и развития их профессиональных компетенций. В течение трёх дней участники пройдут насыщенную образовательную программу, которая включает лекции по ораторскому мастерству, командную работу по постановке и достижению целей, а также тематические мастер-классы. Программа будет охватывать пять ключевых направлений: психология, наука и образование, самореализация и карьера, медиа, патриотика и специальная военная операция.

Кроме обучающей части, для участников предусмотрены интеллектуальные и патриотические активности. Лекторы примут участие в игре по мотивам «Что? Где? Когда?», викторине «Россия в деталях» и игре-нетворкинге «Клубы по интересам», способствующих установлению профессиональных связей и развитию коммуникационных навыков.

Кульминацией фестиваля станет торжественное открытие памятника Просветителю — символа признания значимости просветительской деятельности в современном обществе.